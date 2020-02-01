سيميوني يجيب بكلمة واحدة عن "كيف تختفي شكوك أتليتكو؟"

يعتقد دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، أن فريقه قدّم مباراة مميزة أمام ريال مدريد.

أتليتكو واصل نتائجه السلبية، وسقط بهدف دون رد أمام جاره ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 22 للدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني بعد اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة، الشوط الأول كان مميزا وخلقنا فرصا للتسجيل لكننا لم نستغلها. ريال مدريد بدأ الشوط الثاني جيدا وسجل هدفا جميلا".

هل فوجئ سيميوني باعتماد زيدان طريقة 4-5-1؟ التشولو يجيب: "كنت أعرف أن ريال مدريد سيلعب بهذه الطريقة، لديهم العديد من الخيارات ويستغلونها بشكل جيد".

وعن تغييره الأول: "موراتا تعرض لإصابة ولذا فضلت إخراجه، لا أعرف خطورة إصابته بعد".

ورفض سيميوني التعليق على اللقطة التي طالب فيها لاعبو أتليتكو بركلة جزاء في الشوط الأول: "هناك تقنية فيديو، وحكم، وحكم رابع. أنا لم أر شيئا".

كيف ينهي أتليتكو هذه الشكوك التي تحيط به مؤخرا؟ سيميوني أجاب بكلمة واحدة: "بالفوز".

واعترف: "بالطبع نحن قلقون، لكن علينا العمل والتطور. لدينا العديد من الغيابات، وعودة هؤلاء اللاعبين ستعطينا فرصة لمواصلة المنافسة".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق احتاج إلى الطاقة الكبيرة التي يمتلكها ماركوس يورينتي، وقد قام بعمل مميز. أما كاراسكو فعليه أن ينخرط في الفريق تدريجيا".

جماهير سانتياجو برنابيو هتفت ساخرةً "لا ترحل يا سيميوني"، وعند سؤاله عن ذلك أجاب: "لم أسمع هذه الهتافات".

وأتم معلقا على سوق الانتقالات الذي لم يستقدم فيه مهاجما: "لدي قائمة تنافسية بالفعل وأنا واثق من تحقيق أهدافنا لو واصلنا اللعب بالشكل الذي ظهرنا عليه في الشوط الأول".















































الفريق الملكي ابتعد في الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط مؤقتا عن برشلونة مطارده.

فيما توقف رصيد أتليتكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

الفوز الأخير لـ ريال مدريد على أتليتكو في سانتياجو برنابيو بمسابقة الدوري، يعود إلى 1 ديسمبر 2012 وقتما فاز بهدفين دون رد من توقيع كريستيانو رونالدو، وميسوت أوزيل، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كما وصل ريال مدريد إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وواصل أتليتكو نتائجه الكارثية، فعجز عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهي السلسلة التي سجّل خلالها هدفا واحدا فقط في شباك كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث.

أتليتكو ومنذ انتصاره الباهر 3-2 على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لم يعرف طعم الانتصار.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو في مواجهة رسمية للمرة رقم 141 تاريخيا، وهو أكثر فريق تفوق عليه ريال مدريد.

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