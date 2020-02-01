رئيس أتليتكو: موراتا استحق ركلة جزاء.. وموقف كافاني مؤسف

يرى إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد، أن فريقه استحق ركلة جزاء في دربي العاصمة.

أتليتكو سقط بهدف دون رد أمام جاره ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيريزو بعد المباراة: "أتليتكو قدّم شوطا أول رائعا وكان قادرا على التسجيل. في الشوط الثاني كنا جيدين أيضا، لكنهم سجلوا من فرصة واحدة".

وأضاف: "موراتا لعب مباراة عظيمة وأثار جنون ريال مدريد. للأسف الإصابة غيّرت المباراة".

وأكمل تعليقا على الالتحام بين موراتا وكاسيميرو في الشوط الأول: "تقنية الفيديو موجودة لمراجعة الحالات التحكيمية، ومن وجهة نظري تلك كانت ركلة جزاء واضحة".

وجدد الثقة في مدربه: "سيميوني مدرب عظيم، إنه أكثر المدربين فوزا بالألقاب مع أتليتكو، إنه مدربنا. سيميوني أقوى من أي وقت مضى".

وأتم معبرا عن أسفه لفشل صفقة استقدام إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان: "ما حدث مع كافاني يشعرني بالأسف، بعض المواقف التي يعيشها اللاعبون مع عائلاتهم وممثليهم. نحن لسنا هنا لنتعرض للسرقة".























































الفريق الملكي ابتعد في الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط مؤقتا عن برشلونة مطارده.

فيما توقف رصيد أتليتكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

الفوز الأخير لـ ريال مدريد على أتليتكو في سانتياجو برنابيو بمسابقة الدوري، يعود إلى 1 ديسمبر 2012 وقتما فاز بهدفين دون رد من توقيع كريستيانو رونالدو، وميسوت أوزيل، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كما وصل ريال مدريد إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وواصل أتليتكو نتائجه الكارثية، فعجز عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهي السلسلة التي سجّل خلالها هدفا واحدا فقط في شباك كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث.

أتليتكو ومنذ انتصاره الباهر 3-2 على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لم يعرف طعم الانتصار.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو في مواجهة رسمية للمرة رقم 141 تاريخيا، وهو أكثر فريق تفوق عليه ريال مدريد.

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