يونايتد وولفرهامبتون يعرقلان بعضهما لصالح شيفيلد

اكتفى مانشستر يونايتد وضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 0-0 على ملعب أولد ترافورد، بالجولة 25 للدوري الإنجليزي.

الفائز كان سينفرد بالمركز الخامس، لكن تعادلهما رفع رصيدهما إلى 35 نقطة في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

فيما حافظ شيفيلد يونايتد على المركز الخامس الذي اقتنصه بفوزه على كريستال بالاس، برصيد 36 نقطة.

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وصب هذا التعادل في صالح توتنام هوتسبير صاحب المركز الثامن بـ 34 نقطة، إذ يمكنه تخطي يونايتد وولفرهامبتون بشرط أن يفوز على مانشستر سيتي غدا الأحد.

وتواصلت فشل ولفرهامبتون في الفوز على يونايتد بملعب أولد ترافورد في مختلف البطولات للمباراة الـ 12 على التوالي.

الفوز الأخير لـ ولفرهامبتون في معقل الشياطين الحمر يرجع إلى فبراير 1980.

المباراة شهدت الظهور الأول لـ برونو فيرنانديس بقميص مانشستر يونايتد بعد الانتقال إليه في سوق يناير الشتوي قبل أيام قليلة.

اللاعب البرتغالي بدأ أساسيا في مواجهة فريق يعج بمواطنيه، ولعب المباراة كاملةً.

ولفرهامبتون كان أخطر في اللقاء، فأطق مات دوهيرتي رأسية مخادعة في الدقيقة 20، أبعدها دافيد دي خيا بصعوبة بالغة.

فرصة جديدة سنحت للضيوف في الدقيقة 35 عندما أطلق الإسباني أداما تراوري تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

مانشستر يونايتد حاول تهديد مرمى الخصم في الشوط الثاني، فأطلق خوان ماتا تسديدة قوية لكنها لم تصب المرمى.

فيما أنقذ دي خيا أخطر فرص ولفرهامبتون في الدقيقة 68 عندما انفرد به المكسيكي راؤول خيمينز، ليسيطر التعادل حتى النهاية.

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