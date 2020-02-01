باريس سان جيرمان يقهر 9 لاعبين بنتيجة قاسية

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مونبلييه بخمسة أهداف دون رد على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

بابلو سارابيا، وآنخل دي ماريا، ودانييل كونجري، وكيليان مبابي، ولايفين كورزاوا سجلوا أهداف الفريق العاصمي في مباراة شهدت تحصل مونبلييه على بطاقتين حمراوين.

ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند 33 نقطة في المركز الرابع.

video:1

ليوسّع باريس سان جيرمان الفارق مع أوليمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة بشكل مؤقت.

سان جيرمان دخل المباراة بقوة وتقدّم في الدقيقة السابعة بتسديدة يمينية رائعة للإسباني سارابيا.

المباراة شهدت منعرجا حاسما في الدقيقة 17، عندما تلقى ديميتري بيرتود حارس مرمى مونبلييه بطاقة حمراء للمسة يد خارج منطقة الجزاء.

رغم ذلك، انتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 41 ليضيف الهدف الثاني بواسطة دي ماريا بلمسة رائعة من فوق الحارس الاحتياطي ماتيس كارفاليو.

مونبلييه انهار، فسجل كونجري مدافع الفريق هدفا عكسيا غريبا في الدقيقة 44.

في الدقيقة 57، ابتعد باريس سان جيرمان أكثر في النتيجة بهدف رابع من توقيع مبابي هداف الدوري الموسم الماضي، بعد تمريرة سحرية من نيمار جونيور.

نيمار صنع إجمالا 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، وكلها لزميله مبابي.

قبل أن يختتم كورزاوا الأهداف في الدقيقة 65 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى مونبلييه المباراة بتسعة لاعبين عندما تلقى جوريس شوتار البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل عنيف في حق بريسنل كيمبيمي بالدقيقة 88.

اقرأ أيضا:

الترجي يخسر لأول مرة منذ 456 يوما

سام مرسي يقدم خدمة لـ حجازي

اقتراب تذاكر الأهلي من النفاد في السوبر المصري

صلاح يسجل مرتين وليفربول يتخطى ساوثامبتون

ريال مدريد يهزم أتليتكو في برنابيو

رئيس المقاصة: أمونيكي مدربا للفريق