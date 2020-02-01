مؤتمر زيدان: لا أحب التغيير بين الشوطين لكني صححت خطأي

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بعدم صحة خياراته في الشوط الأول أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد حقق فوزا ثمينا على ضيفه أتليتكو بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد اللقاء: "نحن سعداء للغاية، كنا نتطلع إلى هذا الانتصار. الشوط الأول كان معقدا أمام فريق لعب بشكل جيد. لكن في الشوط الثاني لعبنا أفضل بحدة أكبر. أتحمل مسؤولية الشوط الأول".

وأضاف مبررا سحب توني كروس، وإيسكو بعد 45 دقيقة، وتعويضهما بـ فينيسيوس جونيور، ولوكاس فاسكيز: "لا أحب إجراء تبديلات بين الشوطين، لكن توجب علي تغيير شيء ما. كان من الممكن أن أغيّر لاعبين آخرين، لأني لم يعجبني أي شيء. هي ليست مسؤولية اللاعبين، بل مسؤوليتي أنا. التغيير كان ضروريا".

وأضاف: "كنا مركزين للغاية بالكرة ودونها، مططنا عرض الملعب جيدا ولعبنا بسرعة على الأطراف. الهدف سُجل من لعبة سريعة. أنا ممتن للاعبين لأنهم قاتلوا على أرض الملعب. الجمهور وجّه إلينا التحية في نهاية المباراة، وهذا دليل على أننا قدمنا كل شيء".

وشدد زيدان على عدم لوم لاعبيه: "الشوط الأول لم يكن خطأ اللاعبين، بل خطأي. أخرجت كروس وإيسكو، لكن كان من الممكن أن أُخرج أي أحد. لم يعجبني الشوط الأول والمسؤولية تقع على عاتقي".

وأضاف: "يزعجني أن أضطر إلى إخراج لاعبين بين الشوطين، ولكنه كان ضروريا. لعبنا بحدة أكبر في الشوط الثاني، وأعتقد أن الانتصار جاء عن جدارة".

وأكمل: "لن أخبركم بما قلته للاعبين بين الشوطين، طالبتهم فقط بتغيير بعض الأمور".

وواصل: "ميندي وفينيسيوس قاما بعمل رائع، الهدف يلخص ذلك. لوكاس وكارباخال لعبا جيدا أيضا، أنا سعيد بالفريق بأكمله".

وكشف زيدان أن لاعبه جاريث بيل كان جاهزا رغم استبعاده من القائمة: "بيل كان متاحا، لكني اخترت لاعبين آخرين. سيظل بيل مع المجموعة وسنعوّل عليه حتى نهاية الموسم".























































الفريق الملكي ابتعد في الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط مؤقتا عن برشلونة مطارده.

فيما توقف رصيد أتليتكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

الفوز الأخير لـ ريال مدريد على أتليتكو في سانتياجو برنابيو بمسابقة الدوري، يعود إلى 1 ديسمبر 2012 وقتما فاز بهدفين دون رد من توقيع كريستيانو رونالدو، وميسوت أوزيل، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

كما وصل ريال مدريد إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وواصل أتليتكو نتائجه الكارثية، فعجز عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وهي السلسلة التي سجّل خلالها هدفا واحدا فقط في شباك كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث.

أتليتكو ومنذ انتصاره الباهر 3-2 على برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، لم يعرف طعم الانتصار.

وفاز ريال مدريد على أتليتكو في مواجهة رسمية للمرة رقم 141 تاريخيا، وهو أكثر فريق تفوق عليه ريال مدريد.

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