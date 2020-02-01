الإسماعيلي لـ في الجول: تأجيل المران الأساسي لمزيد من الراحة قبل لقاء أسوان

السبت، 01 فبراير 2020 - 20:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن تأجيل مران الفريق الأساسي قبيل لقاء أسوان المقبل.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "ديدييه جوميز مدرب الفريق ارتأى ضرورة توفير راحة أكبر للاعبين قبيل السفر لأسوان".

وأضاف "لذلك قرر المدرب الفرنسي تأجيل المران الأساسي إلى مساء غد الأحد، لإراحة اللاعبين بسبب تتابع المباريات".

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مدير الكرة واصل "المدرب فضل أن يخوض تدريب خفيف اليوم على أن يكون التدريب الأساسي غدا ويعتمد على الجانب الخططي".

وأتم "الجهاز الفني يحاول أن يجد علاج لحالة الإرهاق التي تسيطر على اللاعبين، حتى لا يتأثر الأداء والنتائج".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة أسوان في أسوان يوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الإسماعيلي حاليا يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة.

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