استبعاد فتحي من لقاء الهلال بسبب الإصابة.. تعرف على احتياطي الأهلي

خرج أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي من قائمة فريقه بالكامل لمواجهة الهلال السوداني، بسبب الإصابة.

الأهلي يواجه الهلال السوداني في التاسعة مساءً في الجولة الأخيرة والحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى أحمد فتحي من آلام في الكاحل، ليقرر السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي إبعاده تماما من قائمة الفريق.

واستبعد فايلر الثنائي علي لطفي وجيرالدو رفقة المصاب أحمد فتحي.

بينما يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" رفقة أليو بادجي وحسام عاشور ومحمود متولي وعلي معلول ووليد سليمان وشريف إكرامي، على مقاعد بدلاء الأهلي.

ويحتاج الأهلي لتفادي الخسارة من أجل ضمان الوصول لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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