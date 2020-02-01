قائمة بيراميدز - غياب الشناوي أمام نواذيبو

السبت، 01 فبراير 2020 - 19:41

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - مصر

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه مباراة نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وغاب الحارس الأساسي أحمد الشناوي عن قائمة فريقه لهذه المباراة.

وضمن بيراميدز التأهل في صدارة المجموعة التي تضم أيضا المصري وإينوجو رينجرز النيجيري.

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وضمت القائمة ١٨ لاعبا هم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويخوض بيراميدز مواجهة نواذيبو في استاد الدفاع الجوي بعد اتفاق الفريقين على لعب العودة في مصر بدلا من موريتانيا.

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