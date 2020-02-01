‎تشكيل الأهلي – أيمن أشرف ظهير أيسر.. أفشة ومروان أساسيان ضد الهلال

يعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي على أيمن أشرف كظهير أيسر بدلا من علي معلول أمام الهلال السوداني.

الأهلي يواجه الهلال السوداني في التاسعة مساءً في الجولة الأخيرة والحاسمة في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب علي معلول عن تشكيل الأهلي، ليشارك أيمن أشرف كظهير أيسر ومحمد هاني كظهير أيمن مع قلبي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

ويقود مروان محسن خط هجوم الأهلي، وخلفه الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

ويحرس محمد الشناوي مرمى الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج.

الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

ويحتاج الأهلي لتفادي الخسارة من أجل ضمان الوصول لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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