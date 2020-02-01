خبر في الجول – رفض شكوى واتارا ضد المصري

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى إيسوف واتارا لاعب الفريق السابق بداع عدم حصوله على باقي مستحقاته.

إيسوف واتارا النادي : المصري المصري

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفض شكوى واتارا بعدما تقدم النادي المصري بما يفيد بحصول اللاعب على مستحقاته كاملة.

النادي المصري قدم الأوراق التي تفيد بتوقيع اللاعب على مخالصة، تفيد بأنه حصل على كافة مستحقاته، ولا يحق له تقديم أي شكوى بالاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي.

مسؤولو المصري أبدوا صحة وقوة موقفهم، حتى لو قدم اللاعب شكوى أخرى بالمحكمة الرياضية.

إيسوف واتارا لعب مع المصري نصف موسم 2017/2018 قادما من وادي دجلة، وشارك مع الفريق في 17 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية، صنع فيهم هدفان ولم يسجل أي هدف.

صاحب الـ28 عاما يلعب حاليا لنادي إيرميس أراديبو القبرصي.

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