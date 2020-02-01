لامبارد: التعادل مع ليستر مُرض.. وكنا نفتقد خطورة روديجير

السبت، 01 فبراير 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

لامبارد

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن رضاه بعد تعادل فريقه مع ليستر سيتي.

وتعادل تشيلسي خارج ملعبه مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "نقطة التعادل عادلة بالنسبة لنا، كنا الأفضل في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كانت لهم فرصة خطيرة سجلوا منها هدفا".

أخبار متعلقة

بعد 5 مباريات دون انتصار.. بيشكتاش يفوز أخيرا بمشاركة النني ثنائية روديجير تحبط الثعالب.. ليستر وتشيلسي يتعادلان في قمة مثيرة مؤتمر ساري: تصريحات نابولي؟ بعض الجمل حُرفت.. ولست قلقا من الأهداف التي نتلقاها ميركاتو إيطاليا - الهدوء في روما وتورينو.. صحوة فيورنتينا المتأخرة وقطبا ميلانو الأكثر عملا

وأضاف "في المباريات السابقة افتقدنا خطورة أنطونيو روديجير في الكرات الثابتة عندما غاب للإصابة".

وأتم تصريحاته "أما الحارس ويلي كاباييرو لم يكن مخطئا في لقطة هدف ليستر الثاني وقدم أداء جيد".

وسجل المدافع الألماني روديجير هدفا تشيلسي في شباك ليستر سيتي خلال المباراة.

وشارك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو أساسيا بدلا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

طالع أيضا

الزمالك ينهي دور مجموعات إفريقيا بالتعادل خارج أرضه

صدامان عربيان في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

حقيقة غياب الشناوي أمام الهلال

المقاصة يعلن عن مدربه الجديد

ميركاتو الشتاء.. كل صفقات زعماء أوروبا

تشيلسي لامبارد الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر مجموعة الأهلي – النجم الساحلي ضد بلاتينوم 2 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر زيدان: لا أحب التغيير بين الشوطين لكني صححت خطأي 2 دقيقة | أوروبا
فك العقدة في أبرز أرقام فوز ريال مدريد على أتليتكو 14 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: تأجيل المران الأساسي لمزيد من الراحة قبل رحلة أسوان 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إفريقيا - الهلال ضد الأهلي.. موقعة الحسم 18 دقيقة | إفريقيا
لأول مرة منذ 456 يوما.. الترجي يخسر في دوري أبطال إفريقيا 31 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 2 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم 3 كلوب يهاجم الاتحاد الإنجليزي.. ويؤكد عدم قيادة ليفربول ضد شوروسبري في لقاء الإعادة 4 سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

قد ينال إعجابك