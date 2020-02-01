لامبارد: التعادل مع ليستر مُرض.. وكنا نفتقد خطورة روديجير

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن رضاه بعد تعادل فريقه مع ليستر سيتي.

وتعادل تشيلسي خارج ملعبه مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "نقطة التعادل عادلة بالنسبة لنا، كنا الأفضل في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كانت لهم فرصة خطيرة سجلوا منها هدفا".

وأضاف "في المباريات السابقة افتقدنا خطورة أنطونيو روديجير في الكرات الثابتة عندما غاب للإصابة".

وأتم تصريحاته "أما الحارس ويلي كاباييرو لم يكن مخطئا في لقطة هدف ليستر الثاني وقدم أداء جيد".

وسجل المدافع الألماني روديجير هدفا تشيلسي في شباك ليستر سيتي خلال المباراة.

وشارك الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو أساسيا بدلا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

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