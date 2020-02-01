مؤتمر كارتيرون: أعيش الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات.. جاهزون لأي منافس في ربع النهائي

السبت، 01 فبراير 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقب تعادل فريقه أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي، مشيرا إلى "فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل".

الزمالك تعادل خارج أرضه بلا أهداف. تعادل لم يُغير من واقع وصول الفارس الأبيض لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "المنافسة في المجموعة كانت صعبة. أعيش الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات وأعلم مدى قوة فرق المجموعة".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "جميع الفرق في المجموعة قادرة على الفوز داخل ملعبها. فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل".

وتابع "سعيد بمستوى زيزو الذي شارك في الوسط وقدم أداءً رائعا وهو ما يثبت أن اللاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وأكمل حديثه قائلا: "جاهزون لأي منافس في ربع النهائي. نحترم جميع الفرق وجاهزون رغم صعوبة ما ينتظرنا".

وأشار كارتيرون "منحت الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم للفترة المقبلة. تحدثت مع اللابين بين الشوطين ومنحتهم طاقة وحماس للتعلب على حرارة الجو. ظهرنا بصورة طيبة على مدار المباراة".

وعن سبب خروج أحمد عيد وموعد ظهور جنش، قال كارتيرون: "خروج عيد كان بسبب استهلاكه بدنيا ولذلك شارك الونش بدلا منه".

واستمر "جنش جاهزيته جيدة وأنتظر التوقيت المناسب لمنحة الفرصة الآن".

والمباراة كانت بمثابة فرصة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض للدفع بعناصر جديدة وإراحة الأساسيين لقادم المواعيد المحلية والإفريقية.

في المقابل واصل مازيمبي الكونغولي سجله المميز على أرضية ميدانه أمام جماهيره وفاز على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصبح مازيمبي رفقة صن دوانز الجنوب إفريقي الأكثر حصدا للنقاط في دور المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 14 نقطة لكل فريق.

وصار ترتيب المجموعة عقب نهاية مباريات دور المجموعات كالآتي

1- مازيمبي الكونغولي: 14 نقطة

2- الزمالك: 9 نقاط

3- بريميرو دي أجوستو الأنجولي: 4 نقاط

4- زيسكو يونايتد الزامبي: 3 نقاط

بعد تلك النتائج، يلتقي الزمالك في ربع النهائي مع أي من وفقا للقرعة: صن دوانز الجنوب إفريقي - الترجي التونسي - أول المجموعة الثانية (الأهلي - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني).

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