مدرب بيراميدز: السعيد سيشارك أمام نواذيبو بسبب غيابه أمام الأهلي

كشف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مشاركة عبد الله السعيد أمام نواذيبو بطل موريتانيا، رغم ضمان الفريق وصوله لربع نهائي البطولة الإفريقية.

بيراميدز يواجه نواذيبو يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

كتيبة تشاتشيتش ضمنت بشكل رسمي تصدر المجموعة، إلى جانب تأهل المصري كوصيف.

وقال مدرب بيراميدز: "لن نقبل بخسارة جديدة في الكونفدرالية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "مواجهة نواذيبو مهمة ونرغب في الانتصار لأننا لن نقبل خسارة جديدة".

وتابع "بعض العناصر لن تلعب بسبب الراحة ولكن عبد الله السعيد سيشارك في المباراة".

وفسر "عبد الله السعيد سيغيب للإيقاف أمام الأهلي، ولذلك من أجل تجهيزه للمرحلة المتبقية من الدوري وبطولة إفريقيا، سيشارك اللاعب أمام نواذيبو".

وأكمل حديثه قائلا: "نسير خطوة بخطوة وهناك تجهيز للاعبين في المرحلة المقبلة ليكونوا على أتم الاستعداد لمباريات ربع النهائي".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

مواجهة بيراميدز والأهلي لن تشهد تواجد عبد الله السعيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما الأهلي في الصدارة برصيد 36 نقطة.

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