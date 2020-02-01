حسين السيد يقسم: لم أتفاوض مع الزمالك.. لو أردت لانتقلت للفريق منذ سنوات

أقسم حسين السيد لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة أنه لم يتفاوض مع مسؤولي الزمالك من أجل الانتقال إلى الأخير.

حسين السيد النادي : الصفاقسي

وقال "مارسيلو" في حواره مع قناة إم.بي.سي مصر يوم الجمعة:"والله العظيم لم أجلس مع مسؤول بنادي الزمالك، بل كان حديث مع الوسطاء"، كاشفا "في 2014 عند انضمامي للأهلي، تلقيت قبلها عرضا خياليا من ناد عربي كبير مقابل تسهيل انتقالي للزمالك، إلا أنني وقعت للأهلي وتقاضيت أموالا أقل من المبلغ المعروض للزمالك، ووقتها إذا وافقت لما كان يلومني أحد".

وزعمت تقارير أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تفاوض مع مسؤولين من أجل ارتداء القميص الأبيض.

ويتطلع السيد للعب في الدوري التونسي، مشيرا إلى أنه يأمل العودة للمشاركة مع الأهلي ومنتخب مصر.

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وأضاف "علي معلول لعب معي دورا كبيرا في صفقة انتقالي للصفاقسي، أشكره على المجهود المبذول، وكذلك سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق ونادر شوقي".

ولفت "منذ أول يوم لريني فايلر مع الفريق، كنت أتدرب منفردا خلف المرمى، ولم أشارك في التدريب الجماعي بل تدربت في الجيم، والتزمت الصمت. أنا جاهز بدنيا وكنت أتدرب تحت إشراف مخطط الأحمال توماس بينيكل، أتمنى أن يحالفني التوفيق مع ناد كبير مثل الصفاقسي لأعود مجددا لصفوف المنتخب، حسام البدري مدرب (حقاني)، لقد لعبت معه عدة مباريات في الأهلي منها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017. لقد تعودت على الإعارة وإثبات نفسي والعودة مجددا لصفوف الأهلي".

واختتم حسين السيد تصريحات بتوجيه رسالة لزميله صالح جمعة، قائلا:"صالح بمثابة أخي، فهو شخص طيب، كان من الممكن أن يكون نجما كبيرا، لأنه يتمتع بموهبة مختلفة عن باقي اللاعبين، والآن يتدرب يوميا، وبصراحة، صالح يعلم جيدا أنه قصر كثيرا في حق نفسه، وأتمنى له التوفيق وأن يعود كما كان".

حسين السيد من ناشئين الأهلي، وانتقل في 2011 إلى مصر للمقاصة قبل أن يعود في 2014 إلى الأحمر.

وقضى السيد الموسم الماضي معارا إلى الاتفاق السعودي حيث لعب 25 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا مع الأهلي، لعب حسين السيد 45 مباراة سجل فيهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف، ليس بينهم أي مباراة هذا الموسم.

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