مواعيد مباريات السبت 1-2-2020 والقنوات الناقلة – الأهلي للحسم.. والزمالك في أنجولا

السبت 1 فبراير 2020. يوم سيكون مليئا بالمباريات، فلا تفوتوا فرصة المتابعة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت، والموافق 1 فبراير 2020، والقنوات الناقلة.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

دوري أبطال إفريقيا

يبدأ اليوم الإفريقي بلقاء الزمالك مع بريميرو دي أوجوستو الساعة الثالثة مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 6، وفي نفس التوقيت يلعب مازيمبي مع زيسكو يونايتد على بي إن سبورت 8.

ماميلودي صن داونز مع الوداد البيضاوي الساعة الثالثة مساء. وفي نفس التوقيت يلعب اتحاد العاصمة مع بترو أتليتكو. اللقاء الأول على بي إن سبورت 1، والثاني على بي إن سبورت 7.

_ _

في السادسة مساء. يلعب شبيبة القبائل مع الترجي على بي إن سبورت 1، وفي نفس التوقيت يلعب الرجاء البيضاوي مع فيتا كلوب على بي إن سبورت 4.

_ _

الأهلي يحل ضيفا على الهلال في أم درمان الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورت 1، فيما يلعب النجم الساحلي مع بلاتينوم على بي إن سبورت 7.

الدوري الإنجليزي

بداية اليوم ستكون بين ليستر سيتي وتشيلسي الساعة الثانية والنصف مساء. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي الخامسة مساء، تقام ست مباريات. بورنموث يلاقي أستون فيلا عبر قناة بي إن سبورت 10، فيما يلعب وست هام مع برايتون عبر قناة بي إن سبورت 12، ويلعب واتفورد مع إيفرتون عبر قناة بي إن سبورت 11، وكريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورت 8، ويلعب نيوكاسل مع نوريتش سيتي عبر قناة بي إن سبورت 7.

وأخيرا، يلعب ليفربول مع ساوثامبتون الساعة الخامسة مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورت 2.

في المساء يلعب مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون الساعة السابعة والنصف مساء، وعبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني

في إسبانيا، يلعب غرناطة مع إسبانيول الساعة الثانية مساء عبر قناة بي إن سبورت 3 في بداية اليوم.

وستكون قمة الجولة هي دربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد الساعة الخامسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا، ستكون أهم مباراة بين ساسولو وروما الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني

أما في ألمانيا، يلعب ماينز مع بايرن ميونيخ الساعة الرابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 5، فيما يلعب بوروسيا دورتموند مع يونيون برلين عبر قناة بي إن سبورت 9.

وفي المساء، يلعب لايبزيج المتصدر مع بروسيا مونشنجلادبخ الساعة السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

المحترفون

المحترفون سيكونوا حاضرين أيضا. في اليونان يلعب علي غزال وعمرو وردة مع لاريسا ضد هراكليوس الساعة الخامسة والربع مساء.

من جهة أخرى، يلعب أحمد حسن "كوكا" مع أوليمبياكوس ضد أكسانثي الساعة السابعة والنصف مساء في ظهوره الأول.

وأخيرا، يلعب محمد النني مع بيشيكتاش ضد تشايكور ريزه سبور الساعة الرابعة مساء.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

video:1

العب مع FilGoal من هنا

طالع أيضا

لاعب سيتي إلى الدوري الألماني

خطوة جديدة في مسيرة كريم حافظ

صدمة لـ النني

قصة مشجع أهدى مهاجمه 100 جنيه!

عقوبات صارمة ضد تونس بسبب مصر