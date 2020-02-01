روقة لـ في الجول: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي.. وأحلم بالعودة لـ الزمالك

تحدث محمد أشرف "روقة" عن أسباب انتقاله لصفوف طلائع الجيش والرحيل عن إنبي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية للدوري المصري.

وفسخ روقة، لاعب وسط إنبي المعار من الزمالك، عقده مع الأول من أجل الانتقال إلى طلائع الجيش.

وخاض روقة 5 مباريات فقط مع إنبي هذا الموسم ولم يشارك في آخر 7 مباريات مع الفريق في مسابقة الدوري.

روقة قال في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الانتقال لم يأخذ وقتا طويلا لطلائع الجيش، أحمد المهدي أنهى إجراءات ضمي سريعا، والتفاصيل كان مُتفق عليها".

وعن سبب تفضيله لطلائع الجيش على باقي العروض "طلائع الجيش يعتبر بيتي وعندما تحدثوا معي لم أفكر لحظة، خاصة مع تمسكهم بضمي".

وأردف عن أسباب رحيله عن إنبي "رؤية حلمي طولان المدير الفني، إذ كان يرى أنه ليس بحاجة لخدماتي، وأبلغني بذلك في جلسة خاصة جمعتنا".

وتابع "طولان قال لي أقطع إعارتك وعد لناديك لا أريد خدماتك، وتلك وجهة نظر تُحترم".

وأكمل "لا يوجد خلاف بيني وبين أي مدرب، أحترمهم جميعا، وكل واحد لديه حرية الرؤية الفنية التي احترمها".

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وعن طموحه في الفترة المقبلة "تعويض الفترة الأخيرة، والعودة مرة أخرى للمشاركة بشكل أساسي في المباريات، وأساهم مع زملائي في استعادة طلائع الجيش مكانته التي يستحقها".

واستدرك عن إمكانية العودة للزمالك "حلم لي بكل تأكيد ارتداء قميص الزمالك مره أخرى، ناد كبير وشرف لي أن ألعب باسمه".

وأتم "الزمالك بعناصره الموجودة قادر على المنافسة على أي بطولة، وأتمنى تحقيق كل البطولات التي يشاركون به".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

وكان روقة قد بدأ مشواره في طلائع الجيش قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2017 ومنه إلى إنبي على سبيل الإعارة.

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