مدرب الهلال: سنقاتل أمام الأهلي.. ونتمنى تحكيما عادلا من صاحب الذكرى السيئة

تحدث الفاتح النقر المدير الفني لفريق الهلال السوداني قبل لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلي، مشيرا إلى "سنقاتل من أجل تحقيق الانتصار".

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

وقال مدرب الهلال: "جاهزون لمواجهة الأهلي. نستعد لها مثل أي مباراة ولكنها بأهمية خاصة لأننا نرغب في التأهل".

وأضاف في المؤتمر الصحفي "سنقاتل من أجل الانتصار. الأهلي فريق كبير ولديه 8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا ومدرب جيد ومنظم في طريقة لعبه".

وتابع "شاهدنا العديد من مباريات الأهلي وقمنا بعرض لقاء بلاتينيوم الأخيرة مرة أخرى على اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء والحديث عن بعض الأمور الفنية".

وأشار "ننتظر دعم جمهورنا. سيكون هو اللاعب رقم 1 في المباراة".

وتطرق مدرب الهلال للحديث عن حكم المباراة، قائلا: "نتمنى أن يكون عادلا. علينا أن نتصالح مع كونه صاحب ذكرى سيئة معنا في لقاء النجم الساحلي".

وأردف "ولكننا لن نركز مع التحكيم حتى وإذا كانت القرارات في صالح المنافس. التركيز مع التحكيم سيتسبب في خسارتنا".

ويستعد الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء الحاسم بين الهلال أمام الأهلي وفقا لبلاغ الاتحاد الإفريقي لـ الأهلي.

المغربي صاحب الـ 40 عاما يعرف الكرة المصرية جيدا بل وآخر ظهور له خارج المغرب كان يوم الأحد في لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية.

وسبق لـ رضوان جيد إدارة مباراة في الدوري المصري كان طرفها بيراميدز وإنبي الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وأدار الحكم المغربي 3 مباريات لـ الأهلي ولم يعرف الأخير معه سوى طعم الانتصارات. ( تعرف أكثر على الحكم )

وعلى الجانب ذاته، تحدث محمد مختار لاعب الهلال عن المواجهة قائلا: "نعلم حجم الضغوط علينا. ستكون مواجهة صعبة للغاية ولكننا عازمون على تحقيق الانتصار".

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المواجهة الحاسمة من هنا

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