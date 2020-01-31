خطوة جديدة في مسيرته.. كريم حافظ إلى مالاطيا سبور لنهاية الموسم رسميا

الجمعة، 31 يناير 2020 - 19:36

كتب : FilGoal

كريم حافظ ينضم لنادي مالاطيا سبور التركي

انتقل كريم حافظ الظهير الأيسر المصري إلى نادي مالاطيا سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم رسميا.

وأعلن نادي مالاطيا سبور التركي، ضم كريم حافظ على سبيل الإعارة من نادي وادي دجلة، حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

نادي قاسم باشا كان قد استغنى عن كريم حافظ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رفقة 7 لاعبين آخرين، بقرار من الجهاز الفني.

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صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في ليرس البلجيكي، قبل أن ينتقل معارا إلى أومونيا القبرصي، ولانس الفرنسي.

وفي عام 2018 انتقلت ملكية اللاعب إلى نادي وادي دجلة المصري، لكنه يخرج معارا أيضا في أوروبا منذ ذلك الحين، سواء إلى باشاك شاهير، ثم إلى قاسم باشا في تركيا.

كريم حافظ شارك في 15 مباراة هذا الموسم رفقة قاسم باشا بين الدوري وكأس تركيا.

ويعد كريم حافظ لاعبا دوليا، إذ كان أحد أفراد منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، ويملك 7 مباريات دولية.

ويحتل مالاطيا سبور حاليا المركز الـ11 في الدوري التركي برصيد 24 نقطة.

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