عقوبات صارمة على تونس بعد أحداث نهائي اليد أمام مصر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عقوبات صارمة على تونس، وذلك بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا لليد أمام منتخب مصر.

منتخب مصر انتصر في الأراضي التونسية على حساب منتخب تونس 27-23 ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة أحداث شغب من بعض من الجماهير التونسية، مما أدى لتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق. (طالع التفاصيل)

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تغريم الاتحاد التونسي 15 ألف يورو بسبب أحداث الشغب.

كما تقرر عدم إسناد أي تنظيم لأي بطولة إفريقية للاتحاد التونسي لمدة 4 سنوات، وفقا لخطاب رسمي وصل للاتحاد التونسي.

تتويج مصر بالبطولة، أهلها أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخائر بين إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويعد التتويج هو الخامس من أصل سبعة لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية، فيما هي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر على تونس في تونس تاريخيا.

أحمد الأحمر نجم منتخب مصر وأسطورة كرة اليد الحية سطر لنسه تاريخا جديدا أيضا. صاحب الـ35 أصبح أكثر لاعب يتوج بأمم إفريقيا في التاريخه بتتويجه بالبطولة للمرة الرابعة. (2004-2008-2016-2020).

ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا وبالشراكة مع الجزائر، وخلف تونس صاحبة الـ10 ألقاب.

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