رسميا – ظهير مانشستر سيتي إلى لايبزيج

الجمعة، 31 يناير 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

أنخيلينيو

أعلن نادي ريد بول لايبزيج الألماني عن تعاقده مع الإسباني أنخيلينيو ظهير أيسر مانشستر سيتي.

وانضم أنخيلينيو إلى لايبزيج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحق للنادي الألماني ضم أنخيلينيو بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة مع دفع 30 مليون يورو، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

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الظهير الأيسر صاحب الـ 23 عاما انضم لمانشستر سيتي قادما من آيندهوفن الهولندي في صيف 2019.

وشارك أنخيلينيو في 13 مباراة هذا الموسم مع سيتي في كل البطولات وصنع مرتين.

منذ انتقاله لسيتي، شارك أنخيلينيو في 15 مباراة مع الفريق الأول للسماوي وصنع 3 أهداف.

ويحتل لايبزيج صدارة الدوري الألماني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ و4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

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في أوروبا مانشستر سيتي أنخيلينيو لايبزيج

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