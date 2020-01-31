تقرير تركي: مدرب بيشكتاش الجديد لا يريد النني الموسم المقبل

الجمعة، 31 يناير 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

كشفت صحيفة (فوتوسبور) التركية رغبة سيرجين يالتشين المدير الفني الجديد لفريق بيشكتاش التركي في عدم استمرار محترفنا المصري محمد النني مع الفريق الموسم المقبل.

بيشكتاش يعيش نتائج كارثية في الفترة الأخيرة، مما جعل إدارة النادي تقرر إقالة مدربه عبد الله أفسي من تدريب الفريق وتعيين الأسطورة السابقة سيرجين يالتشين خلفا له.

وأشارت الصحيفة التركية إلى رغبة سيرجين في عدم استمرار النني مع الفريق بعد نهاية إعارته.

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كما لا يرغب المدرب الجديد في استمرار الثنائي لوريس كاريوس حارس ليفربول السابق وعبد الله ديابي في صفوف بيشكتاش، وفقا للتقرير التركي.

ويقضي النني موسمه الحالي مع بيشكتاش معارا من أرسنال الإنجليزي.

المصري صاحب الـ 27 عاما شارك في 21 مباراة هذا الموسم بقميص بيشكتاش، وصنع مرة.

ويحتل بيشكتاش المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة.

وفي آخر 9 مباريات لـ بيشكتاش في كل البطولات لم ينتصر الفريق إلا مرة وحيدة فقط في الدوري.

9 مباريات = انتصار وحيد + 8 خسائر!

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