وزيرة الرياضة السودانية تؤازر الهلال قبل مواجهة الأهلي

الجمعة، 31 يناير 2020 - 23:27

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الهلال

حضرت ولاء البوشي وزيرة الرياضة السودانية المران الختامي للهلال السوداني استعدادا لمواجهة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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وتواجدت وزير الرياضية في مران الهلال من أجل دعم لاعبي الفريق، وطالبتهم بإسعاد الجماهير و"عدم الخروج على النص" وفقا لتصريحاتها مع قناة الهلال الفضائية.

وأختتم الهلال استعداداته للمباراة بمران ختامي شهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء لاعب الوسط محمد دراج الذي تعرض للإصابة.

وفي نفس السياق قام الهلال بقيد الثنائي الشاب عمار علي وفوزي عمر بدلا من الكونغولي أدريس أمبومبو والجزائري محمد الهادي بولعويدات مستفيدا من قرار الكاف بفتح الاستبدال.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

لقاء حاسم ومنتظر سيوضح مصير استمرار المارد الأحمر في بطولة إفريقيا من عدمه. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المواجهة الحاسمة من هنا

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