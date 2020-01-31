وادي دجلة يعلن صفقته الهولندية

أعلن وادي دجلة التعاقد مع الجناح الهولندي رودني أنتوي قادما من تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء.

كان نديم ماجد سامي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي وادي دجلة صرح عقب مباراة الزمالك عن تعاقد ناديه مع لاعب هولندي وصفه بـ "سيكون مفاجأة في الدوري المصري". ( اقرأ تصريحاته )

وأنتوي الذي يحمل أيضا الجنسية الغانية ويبلغ من العمر 24 عاما بدأ مشواره مع أوترخت الهولندي، ثم انتقل إلى فولندام في 2017.

ورحل عن هولندا إلى تسارسكو سيلو البغاري في صيف 2019 في صفقة انتقال حر.

وخاض هذا الموسم 18 مباراة في الدوري البلغاري، سجل خلالهم 9 أهداف.

وقال إيفو أندريفسكي المدير الرياضي لـ تسارسكو سيلو للموقع الرسمي لناديه: "وادي دجلة لم يكن النادي الوحيد الذي اهتم بضم أنتوي".

وواصل "نتمنى لأنتوي التوفيق في مصر ومواصلة التطور".

يذكر أن وادي دجلة يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

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