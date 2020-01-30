مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لسنا فريق البطولة العربية فقط وهدفنا المربع الذهبي للدوري

عدد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي مكاسب فريقه من الفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الإسماعيلي للمركز السابع برصيد 21 نقطة متساويا مع الإنتاج الحربي، بعد أيام من تأهله لنصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال السلحدار لـFilGoal.com: "أثبتنا خطأ مقولة البعض الذين زعموا أن الفريق يتألق عربيا فقط، نلعب على تقديم أفضل النتائج بكل البطولات التى نشارك فيها".

وأوضح "هدفنا تحقيق مزيد من الانتصارات فى الفترة المقبلة من أجل الوصول للمربع الذهبي المؤهل للمشاركات الإفريقية".

وأتم "اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وأرى أن وجود التركيز فى بعض الفرص كان سيحسم المباراة لنا بنتيجة كبيرة".

وأتم "فخر الدين بن يوسف مهاجم مميز وتواجده إضافة مميزة".

وسجل المهاجم التونسي الهدف الثالث للإسماعيلي ليخطف الثلاث نقاط لفريقه.

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