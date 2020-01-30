عضو إدارة المصري لـ في الجول: أبلغت جلال أن ثقتنا فيه لن تهتز.. هذا ما قاله لي

شدد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري أنه أبلغ إيهاب جلال بثقة النادي فيه رغم النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة.

وقال عمار لـFilGoal.com: "تحدثت مع جلال ونقلت له تمسك الإدارة به، ومساندتنا له كمجلس إدارة لتحسن النتائج ومواجهة التحديات المقبلة".

وأردف "ثقة المجلس في جلال لن تهتز، وهذا ما أبلغته، الفترة المقبلة ستكون أفضل بتعاون الجميع".

وشدد "إيهاب جلال أبدى تفهمه للوضع الذي يمر به النادي خلال الفترة الحالية بسبب إيقاف القيد، وأكد سعيه على التعامل مع الوضع الحالي للقائمة".

وأكمل "جلال أخبرني أن هذا القوام هو من حقق المركز الرابع الموسم الماضي، وأن اللاعبين الحاليين قادرة على تصحيح الوضع".

جلال قاد المصري في 44 مباراة حتى الآن فاز في 21 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 10.

نتائج المصري المخيبة بالنسبة لقطاع عريض من جماهيره، حيث تجمد رصيد فريق المدرب إيهاب جلال عند النقطة 16 في المركز الـ11 من الدوري بعد الخسارة من الجونة.

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