بسبب خلافه مع مورينيو؟ رسميا - روز يرحل عن توتنام

انتقل داني روز لاعب توتنام هوتسبير إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

نيوكاسل أعلن استقدام الظهير الأيسر الإنجليزي، وأوضح أنه سيكون جاهزا للمشاركة يوم السبت أمام نورويتش سيتي.

ويتواجد روز في أروقة توتنام منذ 2007، لكنه خرج معارا خلال تلك الفترة لأندية: واتفورد، وبيتربورو يونايتد، وبريستول سيتي، وسندرلاند، قبل أن يستقر في صفوف السبيرز منذ 2013.

اللاعب صاحب الـ 29 عاما خاض إجمالا 214 مباراة مع توتنام، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 29.

ليصير روز ثالث الصفقات الشتوية لـ نيوكاسل بعد استقدام نبيل بن طالب من شالكه، وفالنتينو لازارو من إنتر ميلان.

وأشارت العديد من التقارير الإنجليزية إلى دخول روز في خلافات حادة مع جوزيه مورينيو مدرب توتنام، مما عجّل بخروجه من سوق الانتقالات الشتوية.

ويحتل نيوكاسل المركز 14 في الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف خطوتين هامتين من الزمالك في ملف السوبر

"الأهلي في حماية القوات المسلحة السودانية"

الزمالك: فيفا رفض شكوى جروس ضد النادي

"الروج" يسجل حضوره

" حققوا مع حكم مباراة بيراميدز واستعينوا بخبراء الطب النفسي"