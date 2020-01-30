بسبب خلافه مع مورينيو؟ رسميا - روز يرحل عن توتنام
الخميس، 30 يناير 2020 - 20:57
كتب : زكي السعيد
انتقل داني روز لاعب توتنام هوتسبير إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
داني روز
النادي : توتنام هوتسبر
نيوكاسل أعلن استقدام الظهير الأيسر الإنجليزي، وأوضح أنه سيكون جاهزا للمشاركة يوم السبت أمام نورويتش سيتي.
✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.
Welcome to Newcastle United, Danny!— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020
ويتواجد روز في أروقة توتنام منذ 2007، لكنه خرج معارا خلال تلك الفترة لأندية: واتفورد، وبيتربورو يونايتد، وبريستول سيتي، وسندرلاند، قبل أن يستقر في صفوف السبيرز منذ 2013.
اللاعب صاحب الـ 29 عاما خاض إجمالا 214 مباراة مع توتنام، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 29.
ليصير روز ثالث الصفقات الشتوية لـ نيوكاسل بعد استقدام نبيل بن طالب من شالكه، وفالنتينو لازارو من إنتر ميلان.
وأشارت العديد من التقارير الإنجليزية إلى دخول روز في خلافات حادة مع جوزيه مورينيو مدرب توتنام، مما عجّل بخروجه من سوق الانتقالات الشتوية.
ويحتل نيوكاسل المركز 14 في الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.
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