اتحاد الكرة لـ في الجول: الإثنين أول اختبار فني لـ VAR في استاد القاهرة.. ستطبق في موعدها

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن يوم الإثنين المقبل سيشهد أول تجربة عملية وفنية لاستخدام وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في استاد القاهرة.

وأوضح العطار لـFilGoal.com: "انتهت المحاضرات النظرية على الحكام في الفترة الأخيرة بحضور خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولجنة الحكام".

وأكمل "الفترة الماضية شهدت تدريبات نظرية بشكل مكثف يوميا في قاعات استاد القاهرة بمشاركة أكثر من ٥٠ حكما للانتهاء من مرحلة التدريب، حيث تنتهي تلك المرحلة يوم الأحد المقبل".

وشدد " ستقام تجربة عملية في ملعب استاد القاهرة الرئيسي ظهر الاثنين المقبل بمباراة ودية جاري الاتفاق عليها، بحيث يتم تجربة التقنية فنيا وعمليا لأول مرة، حتى يتم التأكيد على استيعاب الحكام للتقنية بصورة كاملة".

وأكمل " الأمور والتدريبات تسير بصورة مميزة للغاية وسيتم الاستعانة بالتقنية في موعدها المحدد مع بداية مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز بعد انتهاء المحاضرات والتدريب العملي على التقنية".

ومن المنتظر أن يبدأ استخدام الفيديو مع انطلاق الدور الثاني من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز في منتصف فبراير.

ولم تطبق تقنية الفيديو في مصر إلا في لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 ولقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية 2018-2019، إضافة إلى بعض مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وستُطبق تقنية الفيديو في مباراة السوبر المصري 2019-2020 بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي في 20 فبراير المقبل.

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