رغم توديع كأس الرابطة.. سولشاير: فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين

يشعر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالفخر رغم توديع فريقه لبطولة كأس رابطة المحترفين على يد جاره مانشستر سيتي.

وسجل نيمانيا ماتيتش هدف المباراة الوحيد، قبل أن يطرد في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة، تأهل سيتي لنهائي البطولة، بالفوز 3-2 بمجموع المباراتين، ليواجه أستون فيلا في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الصعب التسجيل في مرمى سيتي على ملعبه بـ11 لاعباً، ومع اللعب بعشرة لاعبين يكون الأمر أصعب".

وأضاف "هناك بطاقة صفراء من بطاقتين حصل عليها نيمانيا، غير صحيحة. أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، لقد تغلبوا على سيتي مرتين في 6 أسابيع على ملعب المنافس. لقد بذلوا كل ما بوسعهم".

وواصل "اللاعبون بذلوا كل ما لديهم. في الشوط الأول على الرغم من عدم خلق العديد من الفرص، إلا أننا كنا نهاجم وضغطنا على أصحاب الأرض، وأجبرناهم على الدفاع".

وشدد النرويجي "بالطبع نفتقد ماركوس راشفورد وبول بوجبا وسكوت مكتوميناي. نفتقد لاعبين كبار. أتينا إلى ملعب الاتحاد وهزمنا سيتي وأنا فخور بهذا للغاية".

وتابع "الأولاد بحاجة لمواصلة التحلي بتلك الشخصية. لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، دافيد دي خيا، شعور غريب ينتابني، حيث ودعنا البطولة لكنني لا أزال فخوراً باللاعبين".

وأكمل "دافيد دي خيا، الحارس الأفضل في العالم. رباعي الدفاع أيضاً كان ممتازاً. الشاب براندون ويليامز كان رائعاً، ونيمانيا هو رجل المباراة بالنسبة لي".

وأتم "هؤلاء اللاعبين بذلوا الجهد الشاق. أمامنا مباراة كبيرة يوم السبت، ونحن نعرف كل شيء عن ولفرهامبتون، وهم أيضاً يعرفون كل شيء عنا. نحن فقط الآن بحاجة للاستشفاء والعودة مرة أخرى".

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