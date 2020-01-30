تأجيل مباراة سيتي وأرسنال ولقاء أستون فيلا ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال، وأستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد ضمن الجولة 28 لأجل غير مسمى.

سبب تأجيل المباراتين هو تأهل سيتي وأستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين الذي يستضيفه ملعب ويمبلي مطلع مارس المقبل.

وكان من المفترض أن يلعب أستون فيلا ضد شيفيلد يوم 29 فبراير، على أن يواجه سيتي منافسه أرسنال يوم 1 مارس.

وتأهل سيتي للنهائي بالتفوق على جاره مانشستر يونايتد نتيجة 3-2 وهي مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تغلب على يونايتد في المواجهة الأولى خارج ملعبه 3-1، وخسر الإياب بهدف.

فيما تأهل أستون فيلا على حساب ليستر سيتي بفضل الهدف القاتل لنجمنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي جعل فريقه يتفوق بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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