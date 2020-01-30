تأجيل مباراة سيتي وأرسنال ولقاء أستون فيلا ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الخميس، 30 يناير 2020 - 14:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه - دافيد سيلفا - أستون فيلا - مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراتي مانشستر سيتي ضد أرسنال، وأستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد ضمن الجولة 28 لأجل غير مسمى.

سبب تأجيل المباراتين هو تأهل سيتي وأستون فيلا لنهائي كأس رابطة المحترفين الذي يستضيفه ملعب ويمبلي مطلع مارس المقبل.

وكان من المفترض أن يلعب أستون فيلا ضد شيفيلد يوم 29 فبراير، على أن يواجه سيتي منافسه أرسنال يوم 1 مارس.

أخبار متعلقة

أليسون: هدف صلاح فتح دفاعات وست هام أكثر.. وتألقي له أسباب أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط وست هام تشامبرلين: تمريرة صلاح كانت رائعة.. وكان بإمكانه تسجيل المزيد أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لنهائي كأس الرابطة

وتأهل سيتي للنهائي بالتفوق على جاره مانشستر يونايتد نتيجة 3-2 وهي مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تغلب على يونايتد في المواجهة الأولى خارج ملعبه 3-1، وخسر الإياب بهدف.

فيما تأهل أستون فيلا على حساب ليستر سيتي بفضل الهدف القاتل لنجمنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي جعل فريقه يتفوق بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

اقرأ أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

تريزيجيه أحمد المحمدي أستون فيلا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أثقال - بعد تتويجه بذهبية العالم.. بن هنية لـ في الجول: أحلم بالتتويج الأولمبي وهذه رسالتي لمحمد إيهاب 8 دقيقة | رياضات أخرى
تأجيل مباراة سيتي وأرسنال ولقاء أستون فيلا ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب ليفربول: الأرقام القياسية مكافأة صغيرة على ما نفعله.. وتنتظرنا مباريات صعبة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – غياب الشيخ.. وبادجي وكهربا على رأس 21 لاعبا يسافرون إلى السودان 57 دقيقة | إفريقيا
طائرة - مدرب الزمالك لـ في الجول: سلسلة انتصارات الأهلي "تهويل".. والبطولة العربية أقوى من إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
أليسون: هدف صلاح فتح دفاعات وست هام أكثر.. وتألقي له أسباب ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك