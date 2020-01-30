لاعب ليفربول: الأرقام القياسية مكافأة صغيرة على ما نفعله.. وتنتظرنا مباريات صعبة

يعتقد أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن الأرقام القياسية التي يحققها الفريق تعتبر مكافأة صغيرة على ما يقدمه الريدز مؤخرا.

ليفربول وصل لـ41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي، بالفوز على المضيف وست هام بثنائية نظيفة سجلها محمد صلاح وتشامبرلين مساء الأربعاء.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تحطيم الأرقام القياسية بدون شك الأمر لطيف، لكن الفريق لا يفكر فيه. الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة. هدفنا الحفاظ على هذه العقلية".

وأضاف "هناك الكثير من المباريات الصعبة أمامنا، لذلك علينا مواصلة فعل ما نقوم به بالفعل لتحقيق ما نريده. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأكمل الدولي الإنجليزي "نريد أن نستمر في هذا الأمر. إذا كانت الأرقام القياسية تؤتي ثمارها، فهي مجرد مكافأة صغيرة على ما نقوم به".

لا يوجد فريق في أوروبا حقق 23 فوزا من أصل 24 مباراة مثل ليفربول.

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 14 جولة من نهاية الموسم.





















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