رسميا - روما يضم لاعب برشلونة

الخميس، 30 يناير 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

كارليس بيريز

أعلن نادي برشلونة يوم الخميس انتقال لاعبه كارليس بيريز إلى روما على سبيل الإعارة.

وأفاد برشلونة في بيان: "اتفاق بشأن إعارة كارلس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون يورو".

وأضاف البيان "النادي الإيطالي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، مع خيار شراء إجباري بقيمة 11 مليون يورو + 3،5 مليون كحوافز.

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ويحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.

إدارة برشلونة أبلغت بيريز - 21 عاما - أنه خارج حسابات المدرب الجديد كيكي سيتيين ولذلك كان عليه الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيريز أحد ناشئي برشلونة شارك مع الفريق الأول هذا الموسم في 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

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