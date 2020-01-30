أعلن نادي برشلونة يوم الخميس انتقال لاعبه كارليس بيريز إلى روما على سبيل الإعارة.

وأفاد برشلونة في بيان: "اتفاق بشأن إعارة كارلس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون يورو".

وأضاف البيان "النادي الإيطالي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، مع خيار شراء إجباري بقيمة 11 مليون يورو + 3،5 مليون كحوافز.

ويحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.

إدارة برشلونة أبلغت بيريز - 21 عاما - أنه خارج حسابات المدرب الجديد كيكي سيتيين ولذلك كان عليه الرحيل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اتفاق بشأن إعارة كارلس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1 مليون يورو. النادي الإيطالي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، مع خيار شراء إجباري بقيمة 11 مليون يورو + 3،5 مليون كمتغيرات، بينما يحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه pic.twitter.com/u4EFaqyYpO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 30, 2020

بيريز أحد ناشئي برشلونة شارك مع الفريق الأول هذا الموسم في 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

video:1

اقرأ أيضا

مرتضى لـ في الجول: مؤتمر صحفي الإثنين للكشف عن موقف الزمالك من السوبر الإفريقي

حلبية لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع المصري.. واجتماع لمجلس الإدارة

في مباراة البطاقات الحمراء.. بيراميدز يقلب الطاولة على نادي مصر

السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي

طائرة - سلسلة الانتصارات تقف عند 102.. الزمالك يهزم الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

خبر في الجول – الأهلي يتخذ إجراءات طبية بعد الإعلان عن ظهور حالتي كورونا في السودان