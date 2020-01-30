كرة يد - محمد سند لـ في الجول: كنت واثقا من حصد إفريقيا في تونس.. أتمنى زيادة المحترفين

أعرب محمد سند نجم رجال كرة اليد عن ثقته الكبيرة في منتخب مصر وحصد لقب إفريقيا في تونس قبل السفر.

وحقق منتخب مصر لقب بطولة إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ بالفوز على تونس في تونس.

وقال سند لـ FilGoal.com: "مستوى الفريق في البطولة كان متصاعد ودخلنا البطولة تدريجيا وتم توزيع المجهود على الفريق بالأجمع للحفاظ على المستوى البدني حتى النهائي".

وأضاف "التدعيم بلاعبي منتخب الشباب أمر جيد لاكتسابهم الخبرات للفترة المقبلة"

وعن الفوز في تونس أوضح سند "ونحن في الطريق إلى تونس كنت واثقا من مواجهتنا لهم في النهائي والفوز عليهم في ملعبهم".

وعن تحقيق مصر فوزها الأول تاريخيا على تونس في ملعبها في إفريقيا قال سند: "لا تسألني عن سبب الثقة، لكن كان لدي إيمان كبير في قدرات الفريق واللاعبين والجهاز الفني أننا سنعود باللقب دون صعوبات كبيرة".

وعن توتر الأجواء قبل نهاية المباراة أوضح سند "لم تؤثر علينا الأجواء المشحونة، تركيزنا بالكامل كان داخل الملعب فقط، ولم نتأثر ولو لثانية واحدة بما يحدث في المدرجات".

وعن رسالة المدرب الإسباني لهم قبل اللقاء كشف سند "قال لنا أنتم 7 لاعبين ضد 7 داخل الملعب، كل 15 ألف في المدرجات مجرد ضوضاء فقط لكن اللعب داخل الملعب فقط".

الأولمبياد:

وعن توقعاته لمشوار المنتخب في الأولمبياد قال سند: "لا أريد استباق الأحداث والحديث عن ذلك، أريد أن نستمتع بلحظة الإنجاز الذي حققناه بالفوز باللقب في تونس وأن نحتفي بالإنجاز حاليا وبعد ذلك لدينا فترة كافية للإعداد".

وأضاف "نتحرك نحو طموحاتنا خطوة بخطوة، الهدف الأول كان لقب إفريقيا والتأهل للأولمبياد، بعد ذلك الظهور بشكل جيد في طوكيو ثم كأس العالم 2021 في مصر".

وشدد سند "نريد الوصول لأعلى درجة يمكن الوصول إليها، لديّ تفاؤل بشكل الفريق والجهاز الفني وقدراتنا".

الاحتراف

يلعب سند في الدوري الفرنسي لنادي نيم ثالث جدول ترتيب مسابقة الدوري ويقدم مستويات رائعة مع فريقه.

وقال سند عن ذلك: "الاحتراف كان له دور كبير جدا فيما وصلت إليه الآن فوق مما يمكن تخيله، كنت أحاول الاحتراف منذ كان عمري 18 عاما لكن كان ذلك أمر صعب للاعبين المصريين وقتها ورحلت عندما كان عمري 24".

وأضاف "بدأت في المجر ثم إسبانيا وخضت مباريات في دوري أبطال أوروبا وتعلمت كثيرا".

وتابع "ذهبت إلى نيم الفرنسي ومنذ ذلك الوقت شعرت أنني في مكاني المناسب وألقى معاملة رائعة هنا، وهناك استقرار كبير وننافس على الدوري ونشارك في الدوري".

وعن التفكير في الانتقال لنادي أخر أوضح "أشعر براحة كبيرة هنا، لدي استقرار في الفريق وعائلتي معي زوجتي وابنتي مستقرين هنا".

وواصل حديثه "سعيد جدا هنا في نيم ومستمر معهم، لا أعتقد أنني سأفكر في الرحيل إلا إذا حصلت على عرض لا يمكن رفضه مثل باريس سان جيرمان أو برشلونة".

وأتم سند تصريحاته "أتمنى أن يكون هناك عدد كبير من المحترفين المصريين في الفترة المقبلة، لأن ذلك يكون له الفارق في مستوى اللاعب".

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