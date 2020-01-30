في الدرجة الثانية - استقالة نوح من تدريب أبو قير للأسمدة والكأس خليفة له

الخميس، 30 يناير 2020 - 11:11

كتب : رضا السنباطي

الاوليمبى احمد الكأس

قدم علاء نوح استقالته من تدريب أبو قير للأسمدة وتم قبول استقالته من مجلس الإدارة.

ودخل مجلس إدارة أبو قير للأسمدة في مفاوضات مع أحمد الكأس الذي قاد الفريق الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الكأس قبل المهمة ومن المقرر حضوره لاجتماع مجلس الإدارة اليوم.

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ويبدأ الكأس مهمته بقيادة تدريبات الفريق غدا الجمعة، بينما حصل لاعبو الفريق على راحة اليوم الخميس.

وكان علاء نوح قد قاد أبو قير للأسمدة لثمن نهائي كأس مصر بينما قاد الكأس فريق الأولمبي ورحل بعد الجولة العاشرة.

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز العاشر من جدول ترتيب مجموعته في الدرجة الثانية من 13 جولة.

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