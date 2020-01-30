خبر في الجول - روقة يفسخ إعارته مع إنبي وينتقل إلى طلائع الجيش

الخميس، 30 يناير 2020 - 10:37

كتب : حامد وجدي

وصول الزمالك إلى استاد برج العرب قبل نهائي كأس مصر

فسخ محمد أشرف روقة لاعب وسط إنبي المعار من الزمالك إعارته من أجل الانتقال إلى طلائع الجيش.

وخاض روقة 5 مباريات فقط مع إنب هذا الموسم ولم يشارك في أخر 7 مباريات مع الفريق في مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وصله أكثر من عرض في الدوري المصري لكنه فضل الانتقال لطلائع الجيش لاستعادة مستواه.

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ويسعى روقة للعودة مرة أخرى إلى الزمالك مع بداية الموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعارته.

ويصارع نادي طلائع الجيش على الهبوط هذا الموسم إذ يمتلك 12 نقطة من 15 مباراة بينما إنبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

وكان روقة قد بدأ مشواره في طلائع الجيش قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2017 ومنه إلى إنبي على سبيل الإعارة.

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