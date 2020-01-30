زيدان: جعلنا مواجهة سرقسطة أسهل.. ومباراة أتليتكو معقدة وسيستمر ذلك للنهاية

الخميس، 30 يناير 2020 - 00:50

كتب : محرر في الجول

ريال مدريد ضد سرقسطة

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأداء لاعبيه في الفوز على ريال سرقسطة 4-0 في دور الـ16 من كأس الملك.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، محققا الفوز السابع على التوالي قبل مواجهة أتليتكو مدريد يوم السبت في الجولة الـ22 من الليجا.

وقال زيدان عقب الفوز: "لم تكن المباراة سهلة، لكننا جعلناها أسهل بالتركيز والضغط العالي على الخصم والتسجيل المبكر وهذا سمح لنا باللعب بحرية أكبر".

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وواصل "على مستوى الدفاع كنا جيدين في التعامل مع الخصم، الدفاع بشكل جيد يتعلق بالعقلية، اللاعبون مركزون ونرغب في اللعب بشكل جيد".

وأشاد زيدان بمهاجمه كريم بنزيمة، قائلا: "دائما بنزيمة يسعدنا وأنا سعيد له وللفريق عامة لأننا سجلنا وكنا جيدين".

ثم أضاف "مررنا إلى الدور القادم، ولدينا مباراة معقدة ضد أتليتكو يوم السبت".

وأتم "هذا سيكون الأمر حتى نهاية الليجا".

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