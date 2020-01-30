نصف نهائي ناري.. إنتر ميلان يعبر فيورنتينا في كأس إيطاليا

أكمل إنتر ميلان عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بالفوز على فيورنتينا 2-1.

وضرب إنتر ميلان موعدا مع نابولي في نصف نهائي، فيما يلعب ميلان ضد يوفنتوس في المباراة الثانية.

افتتح أنطونيو كاندريفا التسجيل لإنتر في الدقيقة 44 بعد تمريرة ذكية من لاوتارو مارتينيز.

لكن مارتين كاسيرس أعاد فيورنتينا للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 60 من رأسية قابل بها ركلة ركنية.

ورد رجال أنطونيو كونتي جاء سريعا، بهدف التقدم عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 67 من تسديدة صاروخية.

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