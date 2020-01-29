مؤتمر أجيري: نتمسك بفرصنا ضد برشلونة

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 23:44

كتب : محرر في الجول

خافيير أجيري

يتمسك خافيير أجيري المدير الفني لليجانيس بفرص فريقه ضد برشلونة في مواجهة دور الـ16 من كأس الملك الإسباني غدا الخميس.

ويحل ليجانيس ضيفا غدا على برشلونة، منتشيا بالتعادل الأخير في الليجا مع أتليتكو مدريد 0-0.

وقال أجيري في مؤتمره قبل المباراة: "الفريق في حالة جيدة، ولدينا تطلعات مشروعة قبل المباراة".

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وأوضح "إذا قلت أننا المرشحون سأكون كاذبا ولكننا نتمسك بفرصنا ضد برشلونة".

ثم أضاف "نستعد بنفس الطريقة التي نقوم بها قبل أي مباراة، ولكنني سأحاول منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون لدقائق كافية".

واستدرك "سنلعب بحماس كبير ونحاول العبور لربع النهائي".

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