ميلان يعلن إعارة سوسو لـ إشبيلية

أعلن ميلان التوصل لاتفاق مع مهاجمه سوسو على انتقاله إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

سوسو النادي : ميلان ميلان إشبيلية

وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي أن النادي توصل لاتفاق مع سوسو على رحيله معارا إلى إشبيلية، مع وجود بند شراء إلزامي بشروط معينة.

وشكر ميلان سوسو على احترافيته خلال فترة تواجده مع الروسونيري، وتمنى له التوفيق في مشواره الجديد.

وانتقل المهاجم الإسباني لميلان من ليفربول في 2015.

ولعب معارا لجنوى خلال الفترة من يناير 2016 حتى يونيو من نفس العام.

وشارك صاحب الـ26 عاما مع ميلان هذا الموسم في 17 مباراة، سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

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