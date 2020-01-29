مدافع أرسنال الجديد: صلاح وماني ضمن أفضل لاعبي العالم.. ومواجهتهما تجربة رائعة

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 17:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - ليفربول - هدرسفيلد

وصف بابلو ماري مدافع أرسنال الجديد مواجهة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو نجوم ليفربول حين كان لاعبا لفلامنجو بالتجربة الرائعة.

وأعلن نادي أرسنال يوم الأربعاء ضم بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ماري لموقع أرسنال: "مواجهة صلاح وماني وفيرمينو كانت تجربة رائعة في نهائي كأس العالم للأندية، كان من الممتع حقاً اللعب ضد ناد كبير وأعتقد أنني ظهرت بشكل جيد".

أخبار متعلقة

كلوب: سأغيب عن لقاء الإعادة ضد شوروسبري لهذه الأسباب تحديد موعد مباراة ليفربول الجدلية في كأس إنجلترا توتي: لم أتخيل تتويج صلاح بدوري أبطال أوروبا أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لنهائي كأس الرابطة

وخسر فلامنجو اللقب لصالح ليفربول بهدف قاتل من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأضاف "من الواضح أنهم في حالة جيدة في الوقت الحالي وهم من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكنهم بشر في النهاية".

ويبلغ الإسباني بابلو ماري من العمر 26 عاما وساهم في فوز فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وأكمل ماري "يجب أن تنافس أي فريق مهما كانت قوته، سواء كان ليفربول أو أي ناد آخر في العالم، لدي ثقة كبيرة في هذا النادي العظيم، أرسنال".

أرسنال يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر الريدز الجدول بـ67 نقطة مع مباراة مؤجلة.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

طالع أيضا

كوكا يرحل عن براجا

كيف وصفت صحف إنجلترا تألق تريزيجيه

الروماني شبيه سيميوني صاحب معجزة خيتافي

عمار حمدي: فايلر لم يقدم لي ضمانات كافية لأبقى في الأهلي

برونو فيرنانديز يعلق على مفاوضات يونايتد

هجوم على منزل نائب رئيس يونايتد

ليفربول أرسنال محمد صلاح ساديو ماني بابلو ماري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وأوريجي يعوض غياب ماني ضد وست هام 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – يوفيتش يقود الهجوم وجيمس أساسي ضد سرقسطة 5 دقيقة | أوروبا
السعيد يغيب عن بيراميدز ضد الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يطمئن على استعدادات مواجهة الأهلي والهلال السوداني 25 دقيقة | الدوري المصري
المحمدي يحتفل بهدف تريزيجيه على طريقة عمرو دياب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: محاولات متأخرة من أرسنال لضم سواريس 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك