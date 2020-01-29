مدافع أرسنال الجديد: صلاح وماني ضمن أفضل لاعبي العالم.. ومواجهتهما تجربة رائعة

وصف بابلو ماري مدافع أرسنال الجديد مواجهة محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو نجوم ليفربول حين كان لاعبا لفلامنجو بالتجربة الرائعة.

وأعلن نادي أرسنال يوم الأربعاء ضم بابلو ماري مدافع فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ماري لموقع أرسنال: "مواجهة صلاح وماني وفيرمينو كانت تجربة رائعة في نهائي كأس العالم للأندية، كان من الممتع حقاً اللعب ضد ناد كبير وأعتقد أنني ظهرت بشكل جيد".

وخسر فلامنجو اللقب لصالح ليفربول بهدف قاتل من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأضاف "من الواضح أنهم في حالة جيدة في الوقت الحالي وهم من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكنهم بشر في النهاية".

ويبلغ الإسباني بابلو ماري من العمر 26 عاما وساهم في فوز فلامنجو بلقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وأكمل ماري "يجب أن تنافس أي فريق مهما كانت قوته، سواء كان ليفربول أو أي ناد آخر في العالم، لدي ثقة كبيرة في هذا النادي العظيم، أرسنال".

أرسنال يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر الريدز الجدول بـ67 نقطة مع مباراة مؤجلة.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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