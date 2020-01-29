رسميا - الصفقة الشتوية الأولى.. يونايتد يضم فيرنانديز

أعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد رسميا مع برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد اتفاقه مع نادي سبورتنج لضم اللاعب.

كما أكد يونايتد على اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح.

ولم يكشف يونايتد عن قيمة الصفقة المالية ومدة التعاقد، لكن بيان النادي الإنجليزي أكد أن هناك إعلان آخر عن تفاصيل الصفقة بعد قليل.

فيرنانديز البالغ من العمر 25 عاما يلعب في مركز قلب الدفاع، لكن في النصف الأول من الموسم الحالي شارك في وسط الملعب المدافع والمهاجم وتألق بشدة.

ولعب فيرنانديز مع لشبونة الموسم الجاري 28 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 15 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

كما شارك برونو فيرنانديز مع منتخب البرتغال في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة.

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