أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال.. الجونة يزيد من أوجاع المصري ويفك "الاشتباك التاريخي"

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 18:57

كتب : فادي أشرف

حسام غالي - جدو - الجونة - الزمالك

في الثانية الأخيرة من عمر مواجهة المصري والجونة، سجل أكرم توفيق هدفا نصر به الضيوف على أصحاب الأرض في مواجهة الجولة الـ15 من الدوري المصري.

هدف توفيق فك اشتباكا تاريخيا، حيث لعب المصري والجونة 9 مواجهات قبل هذه المباراة، فاز كل فريق 3 مرات وحكم التعادل 3 مواجهات.

نتائج المصري المخيبة بالنسبة لقطاع عريض من جماهيره، حيث تجمد رصيد فريق المدرب إيهاب جلال عند النقطة 16 في المركز الـ11 من الدوري، أما الجونة فصعد للمركز الـ12 بـ15 نقطة.

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المباراة بدأت بضغط لأصحاب الأرض، حيث أهدر أوستن أموتو انفرادا تاما بمرمى محمود الغرباوي، حيث سدد الكرة بغرابة خارج المرمى في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 36، حاول أحمد شوشة تمرير الكرة لحارسه أحمد مسعود لكنه أخطأ في التمرير ووصلت لأحمد ياسر ريان الذي أهدر انفرادا تاما بشكل أغرب من أموتو.

وفي الشوط الثاني، سجل ريان هدف تقدم الجونة بعد تمريرة من أكرم توفيق في الدقيقة 69، ليسددها المهاجم المعار من الأهلي قوية على يسار مسعود.

وبعد دقيقتين فقط، حصل المصري على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من محمود الغرباوي على محمود وادي.

سعيدو سيمبوريه لم يخطئ المرمى وأعلن تعادل المصري.

المباراة استمرت بوتيرة ضغط من المصري ومرتدات خطيرة من الجونة، وفي الثانية الأخيرة قطع ألان كيامبادي كرة مشتتة من دفاع المصري ومررها لتوفيق الذي سدد كرة قوية فشل مسعود في التعامل معها.

وحقق الجونة أول فوز له في الدوري منذ الفوز على سموحة 2-1 في مطلع الشهر الحالي.

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