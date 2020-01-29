سكاي: إيفرتون رفض 100 مليون يورو من برشلونة للتخلي عن ريتشارليسون

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 19:21

كتب : FilGoal

ريتشارليسون

رفض نادي إيفرتون الإنجليزي عرضا كبيرا من برشلونة الإسباني للتخلي عن مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون خلال الانتقالات الشتوية الجاريةز

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن رفض إيفرتون عرض برشلونة بشكل قاطع وفوري.

وأضافت الصحيفة أن عرض برشلونة لضم المهاجم البرازيلي بلغت قيمته 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).

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يأتي رفض إيفرتون بسبب رغبة النادي في تدعيم الفريق بشكل أكبر بدلا من ترك النجوم.

المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما لعب مع إيفرتون في الموسم الحالي 27 مباراة وسجل 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويعاني برشلونة بشدة بعد إصابة نجم هجومه لويس سواريز وغيابه عن الفريق لنهاية الموسم.

واقترب برشلونة في الأيام السابقة من ضم رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين.

وارتبط برشلونة بأكثر من اسم خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم الهجوم مثل بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال، ودوسان تاديتش مهاجم أياكس الهولندي.

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