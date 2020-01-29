تشكيل دربي مانشستر - أجويرو يقود هجوم سيتي أمام خماسي دفاعي لـ يونايتد

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 21:04

كتب : FilGoal

دي بروين - فريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالأرجنتيني سيرجيو أجويرو أساسيا في مواجهة مانشستر يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في إياب كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في أولد ترافورد انتهى بفوز سيتي بثلاثية مقابل هدف.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: كلاوديو برافو.

الدفاع: كايل ووكر – رودري – نيكولاس أوتاميندي – جواو كانسيلو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – رياض محرز.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رحيم سترلينج.

على الجانب الآخر يعتمد أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد على خماسي دفاعي لمواجهة هجوم سيتي.

وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:

المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شو – برندون ويليامز.

الوسط: فريد – ماتيتش – خيسي لينجارد.

الهجوم: أنطوني مارسيال – جرينوود.

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