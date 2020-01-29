تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وأوريجي يعوض غياب ماني ضد وست هام

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالبلجيكي ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني المصاب أمام وست هام يونايتد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

ويشارك أوريجي بدلا من ساديو ماني الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ولفرهامبتون السابقة.

أخبار متعلقة

تشكيل ريال مدريد – يوفيتش يقود الهجوم وجيمس أساسي ضد سرقسطة سكاي: محاولات متأخرة من أرسنال لضم سواريس

كما يلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – روبرتسون.

الوسط: هندرسون – جورجينو فينالدوم – أليكس تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – إجراءات طبية في الأهلي

أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال

الصفقة الشتوية الأولى ليونايتد

مدافع أرسنال الجديد يمدح صلاح وماني

إيفرتون يرفض 100 مليون يورو من برشلونة

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح 100% ضد وست هام.. الملك المصري خامس أكبر هداف لـ ليفربول في الدوري 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يعلن إعارة سوسو لـ إشبيلية 15 دقيقة | أوروبا
نجم سيراميكا كليوباترا يكشف كيف جذب اهتمام الأهلي.. وطموحه مع الفريق الأحمر 26 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: لا يوجد تاريخ نهائي لتلقي قائمتي السوبر الإفريقي.. ولكن 49 دقيقة | إفريقيا
استراحة الدوري الإنجليزي - وست هام (0) - (1) ليفربول.. صلاح يسجل من ركلة جزاء ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 فاجعة.. مصرع كوبي براينت في حادث صادم

قد ينال إعجابك