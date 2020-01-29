تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وأوريجي يعوض غياب ماني ضد وست هام

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالبلجيكي ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني المصاب أمام وست هام يونايتد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي.

ويشارك أوريجي بدلا من ساديو ماني الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ولفرهامبتون السابقة.

كما يلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – روبرتسون.

الوسط: هندرسون – جورجينو فينالدوم – أليكس تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – إجراءات طبية في الأهلي

أكرم توفيق يقتل رجال إيهاب جلال

الصفقة الشتوية الأولى ليونايتد

مدافع أرسنال الجديد يمدح صلاح وماني

إيفرتون يرفض 100 مليون يورو من برشلونة