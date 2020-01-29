عمار حمدي: اتهموني بالخيانة في الإسكندرية.. وفايلر لم يقدم لي ضمانات كافية

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 11:30

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

أبدى عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لطلائع الجيش لنهاية الموسم الجاري حزنه من هجوم جماهير ومسؤولين بنادي الاتحاد السكندري ضده.

عمار حمدي

النادي : طلائع الجيش

الأهلي

صرح عمار عبر قناة القاهرة والناس قائلا: "أتعرض لسباب من جماهير الاتحاد السكندري، قالوا إنني خائن، حتى إدارة النادي شاركت في الهجوم ضدي، لا أحد يفهم شيئا".

وأضاف "تلقيت عروضا من سموحة والاتحاد وإنبي، وكذلك عرض مغر من بيراميدز، ولكنني اخترت الاتحاد، كما أبلغت رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، أنني إذا رحلت هذا الشهر سأنتقل للاتحاد، لكن لا أحد يعلم شيئا".

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وتابع "أتطلع لترك بصمة مع طلائع الجيش للتواجد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وسأتدرب غدا لأول مرة في الساعة 4 مساءً".

كما تحدث اللاعب الشاب عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر، قائلا "بالطبع أتطلع للعودة ويكون لي دور مع الأهلي".

وأشار "لقد تحدث ريني فايلر معي وأبدى رغبة في استمراري، وأبلغني بقيدي في القائمة الإفريقية، لكنه لا يضمن لي عدد الدقائق التي أشارك بها، لذا رأيت أنني لن يكون لي دور، واستأذنته الرحيل معارا".

وأتم تصريحاته "كما أن اللاعبين الكبار بالأهلي نصحوني بالانتقال لناد آخر من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات".

وانتقل عمار حمدي إلى طلائع الجيش معارا حتى نهاية الموسم من أجل الحصول على عدد دقائق أكبر قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وخاض عمار 45 دقيقة مع الأهلي هذا الموسم كانت في مباراة الكأس أمام بني سويف والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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