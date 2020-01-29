في واقعة مؤسفة.. هجوم بألعاب نارية على منزل وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد

هاجم أشخاص بألعاب نارية وقنبلة دخانية منزل إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء.

ويُظهر فيديو متداول في وسائل تواصل اجتماعي قذف الأشخاص لأشياء مشتعلة من فوق سور المنزل الذي كان خاليا من وودوارد وعائلته.

وكتب الأشخاص، الذين يقدر عددهم بـ20 فردا يرتدون سترات ذات غطاء للرأس، على جدار المنزل بواسطة رذاذ. ويُعتقد أن بعضهم ينتمي لجماعة "Men In Black" المثيرة للشغب.

ومن جانبها بدأت الشرطة التحقيق للتعرف على المعتدين الذين هاجموا المنزل الواقع في ضاحية شيشاير والمقدرة قيمته بمليوني جنيه إسترليني.

وقال مصدر لصحيفة صن الإنجليزية:"وودوارد يجب أن يرحل، كثيرون طالبوه لكنه لا يسمع، ربما لأنه يتقاضى 4 ملايين جنيه إسترليني في العام. قررنا زيارته لنقول ذلك في وجهه، لعله يفهم الرسالة لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونادينا يُخرب".

وأدان يونايتد الواقعة في بيان رسمي قائلا:"النادي يعلم الحادثة التي جرت خارج منزل أحد موظفيه. نعلم أن عالم كرة القدم سيتحد خلفنا ونحن نعمل مع شرطة المدينة للتعرف على الجناة. أي شخص ستثبت إدانته سيتم حرمانه من النادي مدى الحياة وسيخضع لمحاكمة. تعبير جمهور عن رأيه بمثابة أمر، وتعريض حياة الغير للخطر أمر آخر. ببساطة لا يوجد عذر لما حدث".

وكان جمهور قد انتقد وودوارد خلال مباراة يونايتد ومضيفه ترانمير في كأس الاتحاد، التي حسمها الأول بنتيجة 6-صفر، بالقول على سبيل المثال:"سيموت، سيموت، إد وودوارد سيموت. كيف نقتله، لا أعرف. قطعوه من رأسه إلى إصبع قدمه. كل ما أعرفه أن وودوارد سيموت".

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

ويتهم جمهور وودوارد بالتسبب في تراجع نتائج النادي العريق خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ اعتزال المدرب القدير سير أليكس فيرجسون في 2013 ورحيله عن النادي، لم يتوج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يعد ضيفا دائما في دوري أبطال أوروبا البطولة التي تضم نخبة فرق القارة العجوز.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن المربع الذهبي.

ويوم الأربعاء يحل ضيفا على جاره مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

ويحتاج يونايتد للفوز بفارق 3 أهداف ليتأهل إلى النهائي بعدما خسر الذهاب في ملعبه بنتيجة 3-1.

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