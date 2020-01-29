أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن تريزيجيه بعد قيادة فيلا لنهائي كأس الرابطة

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز أستون فيلا القاتل على منافسه ليستر سيتي بفضل أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين.

البديلان المصريان شاركا في الدقائق الأخيرة، ليمرر المحمدي عرضية رائعة لتريزيجيه لعبها بباطن القدم في الدقيقة 93 ليعلن تقدم فيلا في لقاء الإياب 2-1، بعد التعادل 1-1 في ملعب كينج باور ذهابا.

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ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها تريزيجيه.

تيليجراف: ويمبلي.. نحن قادمون

هدف تريزيجيه القاتل يضع أستون فيلا في أرض الأحلام

ميرور: تريزيجيه على الأعناق بعد الهدف الدرامي المتأخر الذي أرسل أستون فيلا لنهائي ويمبلي

مترو: تريزيجيه تركها حتى النهاية ليقول كلمته الأخيرة

جارديان: الأشرار (الفيلانز) هم الأبطال

هدف تريزيجيه القاتل يرسل أستون فيلا لنهائي ويمبلي ويكسر قلب ليستر سيتي

أي سبورت: أستون فيلا إلى نهائي ويمبلي بفوز مثير في نصف النهائي

إكسبرس: الأبطال والأشرار

تريزيجيه يفوز برحلة إلى ويمبلي

ديلي ميل: تريزيجيه بطل اللحظات الأخيرة يرسل أستون فيلا لنهائي كأس الرابطة

إندبيندينت: أستون فيلا إلى ويمبلي

وأرسل هدف تريزيجيه أستون فيلا إلى ملعب ويمبلي، في انتظار القائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

سيتي فاز في ذهاب نصف النهائي 3-1 على مانشستر يونايتد ويلعب يوم الأربعاء الإياب على ملعبه.

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