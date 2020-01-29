ساعات حاسمة.. برونو فرنانديز أخيرا يعلق على مفاوضات يونايتد

علق برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة على مفاوضات مانشستر يونايتد للحصول على خدماته، مع قول تقارير إنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فريق الشياطين الحمر.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد

وانتظر مسؤولو قناة SIC البرتغالية خارج منزل اللاعب البالغ عمره 25 عاما مساء الثلاثاء لسؤاله عن المفاوضات.

وسئل اللاعب البرتغالي هل يفضل الدوري الإنجليزي الممتاز عن الانتقال لبرشلونة فأجاب باقتضاب "دائما كان".

ثم قال السائل:"مانشستر يونايتد؟" فرد برونو "أي شيء".

وتقول تقارير إن اللاعب في طريقه لمدينة مانشستر لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لارتدائه القميص الأحمر.

وأوضحت شبكة بي.بي.سي البريطانية يوم السبت أن الصفقت على وشك الإتمام بعد اتفاق مالي بين يونايتد وسبورتينج. (التفاصيل)

وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية في وقت سابق دخول برشلونة سباق التعاقد مع اللاعب.

ويقدم فرنانديز موسما استثنائيا إذ شارك في 28 مباراة وسجل 15 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

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