رسميا - أحمد حسن "كوكا" يعود إلى أولمبياكوس

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

أعلن أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء استعارة اللاعب أحمد حسن "كوكا" من سبورتنج براجا البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري.

وبذلك يعود المهاجم البالغ عمره 26 عاما إلى أولمبياكوس الذي لعب له معارا من براجا في الموسم الماضي.

الصفقة تمت بطلب من البرتغالي بيدرو مارتينس مدرب أولمبياكوس الذي يقدّر كوكا كثيرا ويراه قادرا على مساعدة الفريق فيما تبقى من الموسم.

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وسبق لـ مارتينس تدريب كوكا في صفوف ريو آفي، قبل أن يعمل معه مجددا في أولمبياكوس بالموسم الماضي.

وفي الموسم الماضي شارك كوكا في 32 مباراة مع أولمبياكوس مسجلا 15 هدفا.

مع عودته لـ براجا هذا الموسم، لم يخض كوكا سوى 7 مباريات، واكتفى بتسجيل هدف وحيد وصناعة آخر.

وسيدخل كوكا منافسة قوية مع لاعبي خط الهجوم في الفريق اليوناني، فأولمبياكوس يضم الهداف المغربي يوسف العربي، والجزائري هلال سوداني، والإسباني ميجيل آنخل جيريرو، واليوناني جيورجوس ماسوراس.

ويتصدر أولمبياكوس الدوري اليوناني برصيد 50 نقطة، ويواجه أرسنال في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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