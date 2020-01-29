تحديد موعد مباراة ليفربول الجدلية في كأس إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد إعادة مباراة ليفربول وشوروسبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق مباراة ليفربول وشوروسبري تاون على ملعب آنفيلد الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 4 فبراير.

ليفربول تعادل مع مضيفه شوروسبري تاون في الدور الرابع من المسابقة مما يجبرهما على خوض لقاء إعادة في ملعب أنفيلد، ليؤكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.

وأثارت تصريحات كلوب جدلا واسعا، مما جعل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرد في بيان جاء على الشكل التالي:-

"لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها. إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".

"ليفسح الوقت للعطلة الشتوية للاعبين، أعاد الاتحاد الإنجليزي تحديد موعد مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي إلى منتصف الأسبوع وليس نهايته كما جرت العادة، وإزالة إعادة مباريات دور الـ16 من جدول الموسم".

"هذا الأمر سمح لرابطة الدوري الإنجليزي بموعد إضافي تضع فيه جولة كاملة مما يسمح للعطلة الشتوية بالبدء في مطلع فبراير والانتهاء في منتصف الشهر".

"قبل بدء موسم 2019-2020، وافقت كل الأندية على أن يتم إجراء مباريات إعادة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، عند الحاجة، خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية في منتصف الموسم. وهذا لن يؤثر إلا على عدد صغير من الأندية".

ويلعب الفائز ضد تشيلسي في دور الـ16.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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